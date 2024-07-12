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11:20, 12 июля 2024Из жизни

108-летняя женщина поделилась необычными секретами долголетия

108-летняя женщина из США назвала секретом долголетия флирт с усатыми мужчинами

Фото: evrymmnt / Shutterstock / Fotodom

Долгожительница из штата Алабама, США, отметила 108-й день рождения и поделилась необычными секретами долголетия. Об этом сообщает WDHN.

108-летняя Хелен Денмарк в честь праздника устроила вечеринку с друзьями и работниками дома престарелых, в котором она живет. Женщина заявила, что уже не замечает возраста и не ощущает себя старше, чем год назад. Она уверена, что отметит и свое 110-летие.

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Денмарк назвала журналистам три вещи, которые помогают ей до сих пор чувствовать себя молодой. Среди них — вино, десерты и флирт с усатыми мужчинами.

Ранее сообщалось, что 100-летний ветеран Второй мировой войны раскрыл алкогольный секрет своего долголетия. Он рассказал, что выпивает рюмку водки каждый день, а также не добавляет в пищу сахар и соль.

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      Юлия Юткина
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