108-летняя женщина поделилась необычными секретами долголетия

108-летняя женщина из США назвала секретом долголетия флирт с усатыми мужчинами

Долгожительница из штата Алабама, США, отметила 108-й день рождения и поделилась необычными секретами долголетия. Об этом сообщает WDHN.

108-летняя Хелен Денмарк в честь праздника устроила вечеринку с друзьями и работниками дома престарелых, в котором она живет. Женщина заявила, что уже не замечает возраста и не ощущает себя старше, чем год назад. Она уверена, что отметит и свое 110-летие.

Денмарк назвала журналистам три вещи, которые помогают ей до сих пор чувствовать себя молодой. Среди них — вино, десерты и флирт с усатыми мужчинами.

Ранее сообщалось, что 100-летний ветеран Второй мировой войны раскрыл алкогольный секрет своего долголетия. Он рассказал, что выпивает рюмку водки каждый день, а также не добавляет в пищу сахар и соль.