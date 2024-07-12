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08:22, 12 июля 2024Россия

11 машин столкнулись на шоссе в российском регионе

МЧС: пять человек пострадали при столкновении 11 машин в Нижегородской области

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Пять человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении 11 машин на Московском шоссе в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России, передает ТАСС.

Авария произошла неподалеку от поселка Строитель. Причины ДТП не раскрыли, была перекрыта одна полоса. Специалисты организовали реверсивное движение.

На месте начали работу представители экстренных служб. Как разъяснили в нижегородском МЧС, там сейчас собралась большая пробка.

До этого в Дагестане 15 человек попали в больницу после ДТП с участием «Газели» в Дербентском районе. По сведениям республиканской прокуратуры, авария произошла на 950-м километре федеральной автодороги «Кавказ» неподалеку от села Белиджи.

Медикам тогда не удалось спасти пятилетнего ребенка. Еще одну женщину в тяжелом состоянии поместили в реанимационное отделение.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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