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15:19, 11 июля 2024Россия

В Дагестане 15 человек попали в больницу после ДТП

В Дагестане 15 человек попали в больницу после ДТП с «Газелью»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Дагестане 15 человек попали в больницу после ДТП с участием «Газели» в Дербентском районе. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

В ведомстве разъяснили, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Также медикам не удалось спасти пятилетнего ребенка.

По сведениям прокуратуры, авария произошла на 950-м километре федеральной автодороги «Кавказ» неподалеку от села Белиджи.

Ранее сообщалось, что 17 человек пострадали при аварии автобуса с фурой на трассе Р-255 в Кемеровской области.

До этого в Ханты-Мансийске машина протаранила стену офиса автосервиса и остановилась в сантиметрах от его сотрудницы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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