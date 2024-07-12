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17:38, 12 июля 2024Бывший СССР

Вероятность поставки Украине 130 истребителей F-16 оценили

Полковник Матвийчук усомнился в возможности передачи Украине 130 самолетов F-16

Фото: Staff Sgt. Taylor Solberg / Globallookpress.com

Западные страны с трудом собрали 24 истребителя F-16 для передачи Украине, потому поставка стране 130 самолетов, о необходимости которых говорил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк, крайне невысока, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«На Западе кое-как наскребли 24 истребителя, собирали по 6-8 штук. Где им взять 130? — заметил Матвийчук. — Фактически, нужное количество F-16 есть, но ни одна страна их не отдаст, пока США не подпишут договор, в рамках которого пообещают поставить взамен F-35».

Но США, как считает полковник, не пойдут на такой шаг, потому что хотели бы продать эти более совершенные и дорогие истребители. По словам Матвийчука, стоимость одного F-35 сопоставима с пятью F-16.

«Те самолеты, которые все же поставят, в итоге не будут участвовать в бомбардировках, воздушных боях. Скорее всего, их используют как платформы для запуска ракет. Сегодня мы выбили почти все украинские МиГи, "Сушки", так что новые истребители будут беречь и располагать в глубине страны», — считает военный.

Ранее Подоляк заявил, что Украине необходимо получить сразу 130 истребителей F-16 для изменения ситуации на фронте. По его словам, передача 6-12 самолетов может усилить позиции на тактическом уровне, но не будет существенно влиять на всем протяжении фронта.

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      Варвара Кошечкина
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