На Украине заявили о желании получить 130 истребителей F-16

Подоляк: Украине необходимо получить 130 истребителей F-16

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо получить сразу 130 истребителей F-16 для изменения ситуации на фронте. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента страны Михаил Подоляк, передает ТАСС.

«Чтобы повлиять стратегически, надо получить авиационный компонент в размере 128-130 самолетов. Тогда это будет существенно влиять», — заявил Подоляк.

По его словам, передача 6-12 самолетов может усилить позиции на тактическом уровне, но не будет существенно влиять на всем протяжении фронта.

Он добавил, что отказ Киева от передачи истребителей Gripen связан с проблемой унифицированной логистики: «Если у вас большое количество самолетов разных брендов, это разная инженерная логистика, разное обслуживание, разные запчасти. Это десинхронизация».

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос призвал украинские власти не считать американские многофункциональные истребители F-16 чудо-оружием. Кривонос напомнил, что против любого поставленного Киеву Западом вооружения российские военные «достаточно быстро находили определенное противодействие». При этом он назвал Россию самой лучшей в мире в сфере радиоэлектронной борьбы.