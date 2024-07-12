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13:16, 12 июля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о желании получить 130 истребителей F-16

Подоляк: Украине необходимо получить 130 истребителей F-16

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо получить сразу 130 истребителей F-16 для изменения ситуации на фронте. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента страны Михаил Подоляк, передает ТАСС.

«Чтобы повлиять стратегически, надо получить авиационный компонент в размере 128-130 самолетов. Тогда это будет существенно влиять», — заявил Подоляк.

По его словам, передача 6-12 самолетов может усилить позиции на тактическом уровне, но не будет существенно влиять на всем протяжении фронта.

Он добавил, что отказ Киева от передачи истребителей Gripen связан с проблемой унифицированной логистики: «Если у вас большое количество самолетов разных брендов, это разная инженерная логистика, разное обслуживание, разные запчасти. Это десинхронизация».

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос призвал украинские власти не считать американские многофункциональные истребители F-16 чудо-оружием. Кривонос напомнил, что против любого поставленного Киеву Западом вооружения российские военные «достаточно быстро находили определенное противодействие». При этом он назвал Россию самой лучшей в мире в сфере радиоэлектронной борьбы.

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      Валентин Карант
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