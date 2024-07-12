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10:02, 12 июля 2024Бывший СССР

На Украине призвали не считать F-16 чудо-оружием

Генерал ВСУ в отставке Кривонос призвал не считать истребители F-16 чудо-оружием

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос призвал украинские власти не считать американские многофункциональные истребители F-16 чудо-оружием. Об этом он высказался в интервью украинскому YouTube-каналу «Фабрика новин».

Криовнос напомнил, что против любого поставленного Киеву Западом вооружения российские военные «достаточно быстро находили определенное противодействие». При этом он назвал Россию самой лучшей в мире в сфере РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты.ру»).

Генерал допустил, что ситуация по прибытии F-16 на Украину может стать лучше, однако призвал не питать избыточных надежд, усомнившись в том, что республика сможет обслужить большое количество таких истребителей.

В интервью Кривонос также заявил, что в качестве мест взлета и посадки для F-16 ВСУ необходимо использовать автомобильные дороги вместо аэродромов.

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      Георгий Нестеров
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