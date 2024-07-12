ВСУ предложили использовать автодороги для взлета и посадки F-16

Экс-генерал ВСУ предложил использовать автострады для взлета и посадки F-16

Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует использовать автомобильные дороги как место взлета и посадки для американских истребителей F-16 вместо аэродромов, разрушенных ударами армии РФ. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, пишет ТАСС.

По его словам, каждая украинская автострада должна иметь специальные карманы и участки для посадки боевых самолетов, а также передвижные укрытия для них.

«Хотя бы 3-4 на 100 километров трассы. Плюс мобильные бригады логистического обеспечения, в первую очередь [для] заправки топливом», — перечислил он.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс рассказал, что западные страны, передавшие Украине истребители F-16, ведут переговоры об их возможном применении на территории России.