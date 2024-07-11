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22:49, 11 июля 2024Мир

Стало известно о ведении переговоров Западом о применении F-16 на территории России

МО Нидерландов: Запад ведет переговоры о применении F-16 на территории РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Globallookpress.com

Западные страны, передавшие Украине истребители F-16, ведут переговоры об их возможном применении на территории России. Об этом заявил глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс в интервью Telegraph.

«Сейчас обсуждаются возможности применения этих боеприпасов в России», — сказал министр.

Также издание сообщает, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на саммите НАТО в Вашингтоне пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его страна не будет накладывать никаких ограничений на использование самолетов, переданных Киеву.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что первая партия многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 американского производства уже направляется на Украину. Количество направляющихся на Украину истребителей он не назвал, однако известно, что ранее Дания и Нидерланды совместно с Бельгией и Норвегией обещали передать Украине более 60 истребителей летом этого года.

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      Марина Совина
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