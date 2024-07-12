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10:44, 12 июля 2024Ценности

66-летняя Шэрон Стоун в нижнем белье повторила культовую сцену из «Основного инстинкта»

Актриса Шэрон Стоун в нижнем белье повторила сцену из «Основного инстинкта»

Фото: @tonywardcouture / @sharonstone

Американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном виде и повторила культовую сцену из фильма «Основной инстинкт». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

66-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлена, сидящей в золотистом кресле с меховой отделкой. При этом она позирует перед камерой комплекте нижнего белья красного цвета, положив ногу на ногу. Кроме того, для своего образа Стоун надела ожерелье с массивными бусинами и синие открытые туфли, оформленные шнурками и объемными цветами. Также она сделала макияж с акцентом на красную помаду.

Фото: @sharonstone

«В основном... Твоя», — подписала звезда пост, который набрал более 92 тысяч лайков.

Ранее Шэрон Стоун поделилась с фанатами фото топлес. Тогда актриса предстала в голубых плавках от бикини с тонкими завязками на бедрах, повернувшись при этом к камере спиной.

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      Мария Винар
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