66-летняя Шэрон Стоун опубликовала фото топлес

Американская актриса Шэрон Стоун поделилась с фанатами фото топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 66-летняя звезда «Основного инстинкта» запечатлена рисующей картину. Знаменитость предстала в голубых плавках от бикини с тонкими завязками на бедрах, повернувшись при этом к камере спиной. «Иногда приходится перейти от бассейна к живописи», — подписала Стоун пост, который набрал более 87 тысяч лайков.

Фото: @sharonstone

Поклонники, в свою очередь, восхитились смелостью артистки, о чем принялись писать в комментариях под кадром. «Ты идеальна», «Великолепный вид», «Как всегда шикарна», «Шэрон выглядит чертовски хорошо для 66», «Почему мне 32, и ты выглядишь намного круче меня?» — высказывались они.

В феврале сообщалось, что Стоун подверглась критике в сети из-за смены имиджа. Тогда актриса посетила премию Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» и продемонстрировала публике новый цвет волос и стрижку.