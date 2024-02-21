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18:19, 21 февраля 2024Ценности

65-летнюю Шэрон Стоун раскритиковали в сети за новый имидж

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Американская актриса Шэрон Стоун сменила имидж и была раскритикована в сети. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

65-летняя знаменитость посетила премию Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» в белом приталенном платье длины миди на широких бретелях. Поверх данного наряда звезда надела массивную черную накидку и туфли-лодочки на высоких каблуках. Помимо этого, артистка предстала с новым цветом волос, которые были окрашены в русый с розовым оттенком.

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Поклонники оценили внешний вид Стоун в комментариях под материалом. «У нее выпадают волосы около лба, ей следует оставить зачесанную набок челку», «Блондинкой все-таки лучше», «Мне нравится наряд Шэрон Стоун, но не ее цвет волос», «Ее волосы выглядят как у старухи, ужасный цвет», «Шэрон красивая женщина, но мне больше нравятся ее платиновые светлые волосы», — высказались они.

Ранее в феврале Кристина Асмус оценила новый имидж фразой «волосы остались в раковине». На размещенных снимках 35-летняя знаменитость запечатлела себя в футболке серого цвета, продемонстрировав новый цвет волос.

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      Екатерина Ештокина
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