65-летнюю Шэрон Стоун раскритиковали в сети за новый имидж

Американская актриса Шэрон Стоун сменила имидж и была раскритикована в сети. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

65-летняя знаменитость посетила премию Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» в белом приталенном платье длины миди на широких бретелях. Поверх данного наряда звезда надела массивную черную накидку и туфли-лодочки на высоких каблуках. Помимо этого, артистка предстала с новым цветом волос, которые были окрашены в русый с розовым оттенком.

Поклонники оценили внешний вид Стоун в комментариях под материалом. «У нее выпадают волосы около лба, ей следует оставить зачесанную набок челку», «Блондинкой все-таки лучше», «Мне нравится наряд Шэрон Стоун, но не ее цвет волос», «Ее волосы выглядят как у старухи, ужасный цвет», «Шэрон красивая женщина, но мне больше нравятся ее платиновые светлые волосы», — высказались они.

Ранее в феврале Кристина Асмус оценила новый имидж фразой «волосы остались в раковине». На размещенных снимках 35-летняя знаменитость запечатлела себя в футболке серого цвета, продемонстрировав новый цвет волос.