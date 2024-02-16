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16:15, 16 февраля 2024Ценности

Кристина Асмус оценила новый имидж фразой «волосы остались в раковине»

Фото: @asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала о смене имиджа и показала результат подписчикам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 35-летняя знаменитость запечатлела себя в футболке серого цвета, продемонстрировав новый цвет волос. Так, звезда телесериала «Интерны» отказалась от темных прядей, выкрасив их в светлый тон. Свое преображение артистка оценила следующей фразой: «Ну что ж, я снова блондинка!!! Правда, половина волос осталась в раковине. Запланированного плавного перехода так и не получилось».

При этом Асмус призналась, что ей нравится экспериментировать над своей внешностью. «Очень уж соблазнительно пробовать новое, а парики не люблю. Хотя, видимо, скоро придется полюбить», — заявила она.

Ранее фанаты высмеяли в сети новый цвет волос Кристины Асмус. Тогда актриса «Интерны» поделилась снимком из салона красоты. На размещенном фото она предстала позирующей перед камерой, сидя в парикмахерском кресле. «Выхожу из черного. Интересно, а мастер знает, что он делает? Вот этот лук репчатый по плану?» — с иронией подписала знаменитость пост.

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      Карина Черных
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