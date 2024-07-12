Аппарат детского омбудсмена пообещал помочь пострадавшим в Шебекино

Львова-Белова пообещала помочь пострадавшим в Шебекино детям

Аппарат уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой пообещал помочь пострадавшим в Шебекино детям.

«Им уже оказывается квалифицированная медицинская помощь. При необходимости обязательно подключимся», — заявила детский омбудсмен.

Она уточнила, что находится на связи с уполномоченным по Белгородской области Галиной Пятых и пожелала детям скорейшего выздоровления.

Вечером 11 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с дрона город Шебекино в Белгородской области, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Сброшенное взрывное устройство ранило пятерых детей во дворе жилого дома.