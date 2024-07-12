Байден оговорился и назвал Камалу Харрис «вице-президентом Трампом»

Байден вновь пообещал победить Трампа на президентских выборах

Президент Джо Байден пообещал победить Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Он назвал себя самым компетентным кандидатом, чтобы победить соперника. Байден подчеркнул, что уже один раз выиграл у Трампа, и намерен сделать это вновь.

Вместе с этим он выразил уверенность в способности вице-президента Камалы Харрис руководить страной, но оговорился и перепутал ее с Трампом. «Я бы не выбрал вице-президента Трампа на эту должность, если бы не думал, что она подходит для должности президента».

Ранее на саммите Джо Байден тоже оговорился и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Украины, передав ему слово, при этом представляя Владимира Зеленского. Тем не менее, президент США быстро понял ошибку и отшутился, сказав, что намерен «победить президента Путина».