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01:21, 12 июля 2024Мир

Байден оговорился на саммите НАТО и назвал Путина президентом Украины

Байден на саммите НАТО оговорился, передав слово Путину
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Президент США Джо Байден оговорился на саммите НАТО и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Украины, передав ему слово. На инцидент обратило внимание РИА Новости.

«А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», — сказал глава Белого дома.

Байден понял свою ошибку и заверил публику, что он намерен «победить президента Путина».

Ранее американский лидер перепутал названия стран и в результате оговорки раскритиковал решение Вашингтона «лезть на Украину». После этого он исправился, уточнив, что имел в виду Ирак и Афганистан.

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      Марина Совина
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