Байден оговорился на саммите НАТО и назвал Путина президентом Украины

Байден на саммите НАТО оговорился, передав слово Путину

Президент США Джо Байден оговорился на саммите НАТО и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Украины, передав ему слово. На инцидент обратило внимание РИА Новости.

«А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», — сказал глава Белого дома.

Байден понял свою ошибку и заверил публику, что он намерен «победить президента Путина».

Ранее американский лидер перепутал названия стран и в результате оговорки раскритиковал решение Вашингтона «лезть на Украину». После этого он исправился, уточнив, что имел в виду Ирак и Афганистан.

