Богатейшая женщина Казахстана вышла из российского гражданства

Богатейшая женщина-рантье Казахстана Сулейменова вышла из гражданства России

Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова вышла из российского гражданства. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Выяснилось, что президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ «О приеме в гражданство России и выходе из гражданства России», из которого следует, что предпринимательница подала заявление об отказе от российского паспорта.

По данным Forbes Kazakhstan, Сулейменова заняла восьмое место в рейтинге рантье Казахстана. Она управляет торговыми центрами Keruen City, Talan Gallery и Keruen в Астане, Keruen City в Актобе, а также Baizaar в Атырау. Общая коммерческая площадь составляет 26,2 тысячи квадратных метров.

В июне в Госдуме назвали условие для предоставления российского гражданства рэперу Канье Уэсту.