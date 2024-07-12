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12:06, 12 июля 2024Ценности

Богатейшая женщина Казахстана вышла из российского гражданства

Богатейшая женщина-рантье Казахстана Сулейменова вышла из гражданства России
Айдан Сулейменова

Айдан Сулейменова. Фото: страница Айдан Сулейменовой в Одноклассниках

Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова вышла из российского гражданства. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Выяснилось, что президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ «О приеме в гражданство России и выходе из гражданства России», из которого следует, что предпринимательница подала заявление об отказе от российского паспорта.

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По данным Forbes Kazakhstan, Сулейменова заняла восьмое место в рейтинге рантье Казахстана. Она управляет торговыми центрами Keruen City, Talan Gallery и Keruen в Астане, Keruen City в Актобе, а также Baizaar в Атырау. Общая коммерческая площадь составляет 26,2 тысячи квадратных метров.

В июне в Госдуме назвали условие для предоставления российского гражданства рэперу Канье Уэсту.

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      Карина Черных
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