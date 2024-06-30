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21:07, 30 июня 2024Культура

В Госдуме назвали условие для предоставления российского гражданства Канье Уэсту

Депутат Госдумы Хамзаев: Канье Уэст может попросить политическое убежище

Фото: Randall Hill / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст может получить российское гражданство, если попросит политическое убежище. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что в таком случае исполнителю придется отказаться от американского гражданства. По словам политика, рэп является протестом против отношения жителей США к людям другой культуры, веры и этноса. «Через музыку люди проявляли свое подлинное отношение к окружающему их политическому мироустройству», — отметил он.

О предоставлении гражданства РФ рэперу также высказалась заместитель председателя Госдумы по культуре и депутат Елена Драпеко. Она подчеркнула, что Канье Уэст может получить российский паспорт, если попросит об этом.

Музыкант прибыл в Москву 29 июня. Отмечается, что он приехал на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, которому исполнилось 40 лет.

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      Марина Совина
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