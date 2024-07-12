Британский академик призвал направить индийских миротворцев на Украину

Британский академик Саква призвал направить миротворцев ВС Индии на Украину

В случае если Москва и Киев смогут договориться о прекращении огня на линии боевого соприкосновения, миротворцы из состава Вооруженных сил (ВС) Индии могли бы развернуть мониторинговую миссию. К этому в комментарии для «РБК» призвал почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква.

«У них есть опыт участия в миротворческих операциях, и они считаются довольно нейтральными», — пояснил британский академик, добавив, что вариант с созданием буферной зоны шириной 50 километров от линии фронта является одним из возможных вариантов для обеспечения работы соглашения между Россией и Украиной.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо, адресованное председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Европейского союза, в котором уведомил их об увеличении шансов на перемирие в конфликте на Украине.