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14:29, 12 июля 2024Мир

Британский академик призвал направить индийских миротворцев на Украину

Британский академик Саква призвал направить миротворцев ВС Индии на Украину

Фото: Alina Smutko / Reuters

В случае если Москва и Киев смогут договориться о прекращении огня на линии боевого соприкосновения, миротворцы из состава Вооруженных сил (ВС) Индии могли бы развернуть мониторинговую миссию. К этому в комментарии для «РБК» призвал почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква.

«У них есть опыт участия в миротворческих операциях, и они считаются довольно нейтральными», — пояснил британский академик, добавив, что вариант с созданием буферной зоны шириной 50 километров от линии фронта является одним из возможных вариантов для обеспечения работы соглашения между Россией и Украиной.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо, адресованное председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Европейского союза, в котором уведомил их об увеличении шансов на перемирие в конфликте на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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