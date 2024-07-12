Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:18, 12 июля 2024Экономика

Король Великобритании задумал приобрести квартиру в Нью-Йорке

NYP: король Карл III занят покупкой квартиры на «улице миллиардеров» в Нью-Йорке
Карл III

Карл III. Фото: Andrew Milligan / Reuters

Король Великобритании Карл III занят покупкой недвижимости в Нью-Йорке. О новом приобретении монарха пишет New York Post (NYP).

Квартира располагается на 57-й улице, известной среди манхэттенцев как «улица миллиардеров». За роскошные апартаменты британская корона выложила 6,6 миллиона долларов. Будут ли эти апартаменты жилищем монаршей особы, Букингемский дворец пока не комментирует.

Материалы по теме:
Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
Может себе позволитьПентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
13 февраля 2021
Старый сарай, ледники и древние цивилизации: как выглядят лучшие здания современности
Старый сарай, ледники и древние цивилизации:как выглядят лучшие здания современности
21 сентября 2022

В комплексе 90 этажей, объект размещен на 11-м. В кондоминиуме площадью 330 квадратных метров есть три спальни и четыре ванные. Квартира начинается с элегантного фойе с каменным полом, откуда можно пройти в просторную гостиную-столовую. В главной угловой спальне обустроена большая гардеробная, а ванная комната отделана белым мрамором. Сантехника в этой комнате изготовлена из бронзы. Кроме того, в распоряжении будущего хозяина — 25-метровый бассейн с двумя дорожками, сауна со спа-зоной и тренажерный зал. Апартаменты дополнены мезонином с террасой, откуда открывается живописный вид на Центральный парк.

Ранее в продажу поступил бывший дом четы Спенсеров. Лондонскую резиденцию родителей принцессы Дианы оценили почти в 14 миллионов долларов. Таунхаус сменит хозяев впервые за 20 лет.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет Sukhoi Superjet-100 разбился в Подмосковье. Его только что отремонтировали

      В ФРГ рассказали о сокрытии властями подробностей подрыва «Северных потоков»

      Правнучку летчика Чкалова признали иноагентом

      Фонд Джона Смита внесли в реестр нежелательных организаций в России

      В Германии заявили об отсутствии доказательств по делу о покушении на главу Rheinmetall

      Путин одобрил поправки в закон о бюджете

      Названо условие для открытия границы между Финляндией и Россией

      Туктамышева назвала комфортную для жизни сумму в месяц

      Разбившийся в Подмосковье SSJ-100 произвели в 2014 году

      Россиянкам раскрыли способ выбрать подходящее свадебное платье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше