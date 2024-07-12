Король Великобритании задумал приобрести квартиру в Нью-Йорке

NYP: король Карл III занят покупкой квартиры на «улице миллиардеров» в Нью-Йорке

Король Великобритании Карл III занят покупкой недвижимости в Нью-Йорке. О новом приобретении монарха пишет New York Post (NYP).

Квартира располагается на 57-й улице, известной среди манхэттенцев как «улица миллиардеров». За роскошные апартаменты британская корона выложила 6,6 миллиона долларов. Будут ли эти апартаменты жилищем монаршей особы, Букингемский дворец пока не комментирует.

В комплексе 90 этажей, объект размещен на 11-м. В кондоминиуме площадью 330 квадратных метров есть три спальни и четыре ванные. Квартира начинается с элегантного фойе с каменным полом, откуда можно пройти в просторную гостиную-столовую. В главной угловой спальне обустроена большая гардеробная, а ванная комната отделана белым мрамором. Сантехника в этой комнате изготовлена из бронзы. Кроме того, в распоряжении будущего хозяина — 25-метровый бассейн с двумя дорожками, сауна со спа-зоной и тренажерный зал. Апартаменты дополнены мезонином с террасой, откуда открывается живописный вид на Центральный парк.

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