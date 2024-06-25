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05:00, 26 июня 2024Экономика

Дом родителей принцессы Дианы выставлен на продажу

NYP: за бывший дом родителей принцессы Дианы просят почти $14 миллионов
Джон и Рейн Спенсер

Джон и Рейн Спенсер. Фото: John Downing / Getty Images

В продаже появился бывший дом четы Спенсеров. За лондонскую резиденцию родителей принцессы Дианы просят почти 14 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей), пишет New York Post (NYP).

Таунхаус экспонируется в престижном районе Мейфэр и выставлен на продажу впервые за двадцать лет. Этот дом начала 80-х был куплен отцом Дианы, графом Спенсером, в качестве подарка супруге, графине Рейн Спенсер. Здесь принцесса Уэльская была частым гостем после развода с принцем Чарльзом.

Площадь лота составляет около 450 квадратных метров. На четырех этажах разместилось пять спален — все с гардеробными и ванными, одна из которых выполнена в мраморе. Кроме того, в доме есть гостиная и библиотека. У одной из комнат оборудован выход на крышу с террасой. Особое очарование таунхаусу добавляют створчатые окна. Экстерьер выдержан в кремовых тонах и дополнен лепниной. Хозяевам доступно несколько входов с улицы. Во дворе разбит патио, а на подземной парковке имеется гараж.

В 2023 году другая недвижимость семейства Спенсеров оказалась в продаже. Речь идет о квартире мачехи Дианы в Лондоне. Жилье оценили в 10,5 миллиона долларов.

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      Виктория Клабукова
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