Бывшую квартиру мачехи принцессы Дианы продадут в Великобритании

Бывшую квартиру мачехи принцессы Дианы в Лондоне выставили на продажу за $10,5 млн

Бывшую квартиру мачехи принцессы Дианы Рейн Спенсер выставили на продажу в Великобритании. Жилье можно приобрести за 10,5 миллиона долларов (840,2 миллиона рублей), сообщает New York Post.

Квартира располагается на пятом этаже многоквартирного здания в лондонском жилом районе Мейфэр. Когда Спенсер стала членом городского совет Вестминстера в 1955 году, жилье служило ей в качестве офиса.

Площадь квартиры составляет почти 200 квадратных метров. Внутри нее две спальни, две ванные, просторная прихожая, две гостиные, кухня и столовая с коктейль-баром. В объявлении о продаже отмечается, что новым владельцам придется сделать масштабный ремонт — объект продается с чистовой отделкой.

В мае 2022 года в Шотландии решили продать особняк, построенный на месте принадлежавшего бабушке принцессы Дианы дома. За дом площадью более 2,7 тысячи квадратных метров попросили 7,5 миллиона фунтов стерлингов. Объект в районе Дисайд округа Абердиншир считается самой дорогой недвижимостью, доступной для покупки в стране.