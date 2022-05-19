В Британии появилась возможность пожить в особняке на месте дома принцессы Дианы

DailyMail: в Шотландии решили продать особняк на месте бывшего дома принцессы Дианы

В Британии появилась возможность пожить в месте, где росла принцесса Диана. Особняк, построенный на месте дома, принадлежавшего бабушке принцессы баронессе Фермой, выставили на продажу, сообщает DailyMail.

В данный момент объект в районе Дисайд округа Абердиншир считается самой дорогой недвижимостью, доступной для покупки в Шотландии. За объект площадью более 2,7 тысячи квадратных метров попросили 7,5 миллиона фунтов стерлингов (около 582,4 миллиона рублей).

Особняк в классическом стиле построил бизнес-магнат и бывший президент футбольного клуба «Абердин» Стюарт Милн. Для постройки и оформления дома мужчина нанимал команду архитекторов и других мастеров. В нем есть большой зал с витражным куполом и мраморными полом, колоннами и лестницей, а также четыре комнаты для приема гостей с каминами, восемь спален и банкетный зал на 26 человек. Кроме того, здесь обустроены частная библиотека, читальный зал и коктейль-бар.

Среди особенностей особняка риелторы выделяют спа-зону с сауной, массажными кабинетами, комнатами для отдыха, выложенные мозаичной плиткой, а также крытый бассейн. Они отмечают наличие комфортабельных зон для отдыха, а также продуманного дизайна и планировки помещений.

Дом окружен примерно четырьмя гектарами земли. На участке есть небольшое озеро, а также беседка и теннисный корт. Уединения удается достичь за счет того, что почти со всех сторон особняк окружен лесом. При этом объект расположен в 11 километрах от аэропорта Абердина.

В 2020 году в Британии на продажу выставили замок с панорамным видом и собственным садом, в центре которого находится фигура огнедышащего дракона. Стоимость объекта составила почти два миллиона фунтов стерлингов.