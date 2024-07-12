Депутаты захотели наказывать губернаторов за борщевик

Депутат Леонов: губернаторов, которые не борются с борщевиком, надо штрафовать

В России могут появиться законы, позволяющие штрафовать губернаторов, которые не борются с борщевиком на государственных землях. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на пакет законопроектов, внесенных в Госдуму депутатами от ЛДПР.

По мнению парламентариев, борьба дачников и фермеров с борщевиком может оказаться напрасной, если его не уничтожают на расположенных рядом с их участками землях субъекта Федерации.

Как заявил соавтор законопроекта, зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, россияне стали все чаще жаловаться на неубранный борщевик, сок которого опасен для кожи человека. Поэтому ответственность за уборку этого растения должны нести не только рядовые граждане, но и органы власти.

Так, законодатели хотят добавить пункт в статью 8.7 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому высшее должностное лицо региона оштрафуют на 20-50 тысяч рублей, если выяснится, что оно не защищает государственные земли от сорняков.

В России уже введены штрафы за сорняки на земельных участках. Для рядовых граждан — от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000, для юридических — от 5 до 10 тысяч рублей. По словам юриста Надежды Локтионовой, борщевик Сосновского — одно из самых распространенных и опасных сорных растений. Одна из причин его разрастания — заброшенные участки.