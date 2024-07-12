Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:34, 12 июля 2024Экономика

Депутаты захотели наказывать губернаторов за борщевик

Депутат Леонов: губернаторов, которые не борются с борщевиком, надо штрафовать

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В России могут появиться законы, позволяющие штрафовать губернаторов, которые не борются с борщевиком на государственных землях. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на пакет законопроектов, внесенных в Госдуму депутатами от ЛДПР.

По мнению парламентариев, борьба дачников и фермеров с борщевиком может оказаться напрасной, если его не уничтожают на расположенных рядом с их участками землях субъекта Федерации.

Как заявил соавтор законопроекта, зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, россияне стали все чаще жаловаться на неубранный борщевик, сок которого опасен для кожи человека. Поэтому ответственность за уборку этого растения должны нести не только рядовые граждане, но и органы власти.

Так, законодатели хотят добавить пункт в статью 8.7 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому высшее должностное лицо региона оштрафуют на 20-50 тысяч рублей, если выяснится, что оно не защищает государственные земли от сорняков.

В России уже введены штрафы за сорняки на земельных участках. Для рядовых граждан — от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000, для юридических — от 5 до 10 тысяч рублей. По словам юриста Надежды Локтионовой, борщевик Сосновского — одно из самых распространенных и опасных сорных растений. Одна из причин его разрастания — заброшенные участки.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыто число жертв стрельбы в военной части Белгородской области

      Топ-менеджера российской компании отправили под домашний арест

      Джиган ответил на вызов Александра Емельяненко

      Власти города в России сняли десятиминутный ролик о мигрантах как о примере крепкой семьи

      Эмили Ратаковски приспустила трусы на камеру

      Появились данные о сбежавшем после стрельбы из части под Белгородом контрактнике

      В Минобороны Китая прокомментировали совместные учения с Россией

      Вокалист «Иванушек International» признался в романе с Жанной Фриске

      Стало известно о падении беспилотника ВСУ на пляж с отдыхающими в российском регионе

      В России ответили на подписание «Украинского договора» на саммите НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше