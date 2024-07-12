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07:34, 12 июля 2024Силовые структуры

Экс-замруководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ отправили под домашний арест

В Москве суд арестовал экс-замглавы Фонда содействия реформированию ЖКХ

Фото: Pixabay

В Москве суд отправил под домашний арест бывшего первого заместителя руководителя Фонда содействия ЖКХ Владимира Талалыкина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Такую меру пресечения запросил следователь. Мужчина проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Талалыкина задержали 11 июля. В Фонде он работал с 2007 года. Сначала обвиняемый занимал должность заместителя, а потом стал первым замгендиректора. В 2022 году Талалыкин возглавил комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству Общественного совета при Минстрое.

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