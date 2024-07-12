Эрдоган рассказал о процессе нормализации отношений с Сирией

Эрдоган: конкретные шаги по нормализации с Сирией ожидаются в ближайшее время

Турция в ближайшее время может предпринять конкретные шаги для нормализации отношений с Сирией. Об этом рассказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Вашингтона, где 9–11 июля он принял участие в саммите НАТО, пишет Anadolu.

«Я дал поручение министру иностранных дел Хакану Фидану, который встретится со своими собеседниками и подготовит дорожную карту процесса», — уточнил политик.

Эрдоган отметил, что Анкара при каждой возможности заявляет, что «территориальная целостность Сирии отвечает нашим интересам». По словам главы Турции, «пока процесс нормализации развивается в положительном направлении».

В конце июня Эрдоган заявил, что на данный момент не существует причин для невосстановления дипломатических отношений между Анкарой и Дамаском. При этом политик отметил, что Турция не намерена вмешиваться во внутренние дела сирийцев.

Также Эрдоган сообщил, что президент РФ Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад могут быть приглашены в Турцию для переговоров по урегулированию ситуации в Сирии и налаживанию турецко-сирийских отношений.