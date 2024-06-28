Эрдоган захотел восстановить дипотношения с Сирией

Эрдоган: причин для неустановления дипломатических отношений Турции и Сирии нет

На данный момент не существует причин для невосстановления дипломатических отношений между Анкарой и Дамаском, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует РИА Новости.

«Причин для неустановления нет. Мы будем действовать вместе в развитии отношений с Сирией так же, как мы действовали вместе в прошлом», — сказал турецкий лидер, отметив, что Турция не намерена вмешиваться во внутренние дела сирийцев.

17 июня делегации военных из Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе «Хмеймим».