Задержку поставок F-16 Украине связали с языковым барьером

Bloomberg: задержка поставок F-16 Украине связана с языковым барьером

Задержки в обеспечении Украины истребителями F-16 были связаны с языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами, а также с вопросами по запчастям. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, беспокойство вызывает недостаточное количество взлетно-посадочных полос. Как отмечает издание, те, что имеются, уязвимы для атак. Другой сложностью является необходимость переконфигурировать истребители в зависимости от их задач.

Также стало известно, что летом этого года Киев получит истребители в меньшем количестве, чем ожидали украинские власти. В частности, по словам собеседника издания, летом Украине передадут 6 истребителей и еще 20 — к концу года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о недостаточности поставок американских истребителей F-16 на Украину. Глава государства призвал западные страны передать республике 128 таких самолетов, отметив, что это равно их общему количеству, которое имеется у партнеров Киева.