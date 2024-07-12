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10:05, 12 июля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала агента украинских спецслужб за передачу данных о российских военных

В Крыму ФСБ задержала агента украинских спецслужб за передачу данных о ВС РФ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Крыму сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который передавал информацию о российских военных. Об этом сообщает ТАСС.

Агентом оказался 42-летний гражданин Украины. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

По версии следствия, мужчина передавал данные о местах постоянной дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории Крыма и Севастополя. Он работал на Головное управление разведки Министерства обороны Украины.

Ранее во Владимирской области ФСБ задержала фотоагента, планировавшего вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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