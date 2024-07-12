ФСБ задержала россиянина за госизмену

В Орловской области ФСБ задержала местного жителя за госизмену

В Орловской области ФСБ задержала 48-летнего местного жителя за государственную измену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, с 2023 года мужчина переводил деньги на счета запрещенных в России украинских организаций.

Против него возбуждено дело по статье 275 («Госизмена») и части 1.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который передавал информацию о российских военных.