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14:05, 12 июля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за госизмену

В Орловской области ФСБ задержала местного жителя за госизмену

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Орловской области ФСБ задержала 48-летнего местного жителя за государственную измену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, с 2023 года мужчина переводил деньги на счета запрещенных в России украинских организаций.

Против него возбуждено дело по статье 275 («Госизмена») и части 1.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который передавал информацию о российских военных.

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      Екатерина Кашурникова
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