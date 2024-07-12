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10:10, 12 июля 2024Бывший СССР

МИД Литвы призвал поблагодарить Украину за желание наносить удары вглубь России

Ландсбергис: мы должны благодарить Украину за желание наносить удары по России

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что странам Запада стоит поблагодарить Украину за желание наносить удары вглубь территории России. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Сегодня они находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить вглубь территории России. А мы говорим "нет", "не сейчас", вместо этого мы должны сказать "спасибо"», — заявил Габриэлюс.

По его словам, таким образом Украина сможет «справиться с эскалацией со стороны России».

Ранее стало известно, что сейм (парламент) Литвы одобрил выход республики из конвенции о запрете использования кассетных боеприпасов. Отмечается, что за выход из конвенции проголосовали 99 депутатов сейма, двое воздержались, а один парламентарий выступил против такого решения.

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      Валентин Карант
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