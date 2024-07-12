МИД Литвы призвал поблагодарить Украину за желание наносить удары вглубь России

Ландсбергис: мы должны благодарить Украину за желание наносить удары по России

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что странам Запада стоит поблагодарить Украину за желание наносить удары вглубь территории России. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Сегодня они находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить вглубь территории России. А мы говорим "нет", "не сейчас", вместо этого мы должны сказать "спасибо"», — заявил Габриэлюс.

По его словам, таким образом Украина сможет «справиться с эскалацией со стороны России».

Ранее стало известно, что сейм (парламент) Литвы одобрил выход республики из конвенции о запрете использования кассетных боеприпасов. Отмечается, что за выход из конвенции проголосовали 99 депутатов сейма, двое воздержались, а один парламентарий выступил против такого решения.