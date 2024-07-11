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11:53, 11 июля 2024Бывший СССР

В Литве одобрили отмену запрета на использование кассетных боеприпасов

LRT: сейм Литвы одобрил выход из конвенции о запрете кассетных боеприпасов
СюжетМинобороны
Отработанная кассета российского реактивного снаряда 9М544 для РСЗО

Отработанная кассета российского реактивного снаряда 9М544 для РСЗО . Фото: Dsns.gov.ua / Wikipedia

Сейм (парламент) Литвы одобрил выход республики из конвенции о запрете использования кассетных боеприпасов. Об этом сообщает LRT.

«С тех пор как Литва стала участником конвенции, ситуация в сфере безопасности значительно ухудшилась, а угрозы безопасности Литвы изменились», — сказал заместитель министра национальной обороны Ренюс Плешкис, представляя предложение сейму. Он также подчеркнул, что основной причиной, по которой этот вопрос был поднят, стал конфликт на Украине.

Отмечается, что за выход из конвенции проголосовали 99 депутатов сейма, двое воздержались, а один парламентарий выступил против такого решения.

Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает использование, передачу и накопление кассетных снарядов из-за рисков, которые несут неразорвавшиеся снаряды для гражданского населения. Литва присоединилась к договору в 2011 году.

В начале июля кабмин Литвы признал допустимость использования кассетных боеприпасов и поддержал рекомендацию сейму денонсировать участие Литвы в конвенции об их запрете. До этого глава литовского Минобороны Лауринас Касчюнас заявил, что страна планирует выйти из конвенции до конца 2024 года.

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      Александр Курбатов
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