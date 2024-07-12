Киев захотел продать «Украину»

Украинское правительство продаст гостиницу «Украина» за 25 миллионов долларов

Киевская гостиница «Украина» выставлена на продажу, ее стоимость составляет 25 миллионов долларов (более 2 миллиардов рублей). Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Соответствующее решение принял Кабинет министров. Приобрести гостиницу можно на электронном аукционе.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что правительство Украины планирует выставить в 2024 году на продажу почти 1,5 тысячи объектов госимущества и выручить от этого 104 миллиона долларов (9 миллиардов рублей).

До этого стало известно, что в 2024 году дефицит бюджета республики составляет 43,9 миллиарда долларов (около 4 триллионов рублей). При этом страны Запада не прекращают оказывать финансовую поддержку Украине.