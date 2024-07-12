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12:01, 12 июля 2024Экономика

Украина сообщила о планах получить 22 миллиарда долларов до конца года

Минфин Украины сообщил об ожидании поддержки Запада в объеме $22 миллиардов

С начала года объем финансовой поддержки Украины от стран Запада составил 16 миллиардов долларов, до конца года Киев планирует получить еще 22 миллиарда. Об этом со ссылкой на информацию Министерства финансов республики сообщает ТАСС.

Также в ведомстве указали, что Киев регулярно отчитывается перед теми, кто предоставляет поддержку, о расходовании полученных средств. В текущем году дефицит бюджета республики составляет 43,9 миллиарда долларов.

В ближайшие годы Украина ожидает сокращения международной помощи. Финансовые планы кабмина предусматривают, что в 2025-м она составит 37,8 миллиарда долларов по текущему курсу, в 2026-м — 25,7 миллиарда, а в 2027-м —19,4 миллиарда.

По оценке премьера Украины Дениса Шмыгаля, для поддержки украинской экономики и ликвидации последствий боевых действий Киеву в ближайшие десять лет необходимы от 10 до 30 миллиардов долларов ежегодно.

В настоящее время власти страны продолжают переговоры с частными кредиторами о реструктуризации задолженности, превышающей 20 миллиардов долларов, или новой отсрочке. Если стороны не придут к соглашению, то в августе Украина может объявить дефолт. Однако эксперты считают такой вариант развития событий маловероятным.

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      Платон Щукин
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