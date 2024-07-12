Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:17, 12 июля 2024Россия

Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских солдат

Минобороны: за неделю в плен сдались 22 бойца ВСУ

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

В течение недели в плен сдались 22 солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сводке Минобороны за период с 6 по 12 июля.

За указанный период были взяты под контроль также четыре населенных пункта в Донецкой народной республике бойцами российской группировки войск «Центр».

Помимо этого, за неделю армия России нанесла по территории Украины 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности. Целями были как районы сосредоточения украинских войск, так и объекты украинской военной инфраструктуры и энергетики.

Всего за время проведения спецоперации ВСУ потеряли 627 самолетов, 277 вертолетов и более 27,5 тысячи беспилотников. Помимо этого, было уничтожено 16560 единиц бронетехники и 11768 орудий полевой артиллерии.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о крушении Superjet 100 в Подмосковье

      В России восстановили древний рецепт шоколада с мясом

      На Западе заявили о намеках НАТО в адрес Украины о необходимости продолжения конфликта

      Росавиация подтвердила крушение Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

      Появились подробности о клеймивших детей раскаленным железом мигрантах из Башкирии

      28-летняя женщина приняла сепсис за простуду и 12 дней провела в коме

      Руки Ксении Собчак на новых фото раскритиковали в сети фразой «такие показывать нельзя»

      Стало известно о частичном отступлении Израиля из Газы

      Готовивший нападение на храм в Майкопе отправлен в СИЗО

      Стоимость аренды самого дешевого дома под Москвой подсчитали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше