Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских солдат

Минобороны: за неделю в плен сдались 22 бойца ВСУ

В течение недели в плен сдались 22 солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сводке Минобороны за период с 6 по 12 июля.

За указанный период были взяты под контроль также четыре населенных пункта в Донецкой народной республике бойцами российской группировки войск «Центр».

Помимо этого, за неделю армия России нанесла по территории Украины 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности. Целями были как районы сосредоточения украинских войск, так и объекты украинской военной инфраструктуры и энергетики.

Всего за время проведения спецоперации ВСУ потеряли 627 самолетов, 277 вертолетов и более 27,5 тысячи беспилотников. Помимо этого, было уничтожено 16560 единиц бронетехники и 11768 орудий полевой артиллерии.