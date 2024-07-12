Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:17, 12 июля 2024Россия

Минобороны России отчиталось о групповых ударах в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило о 39 групповых ударах за неделю в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска за неделю нанесли 39 групповых ударов по украинским объектам в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Целью атак являлись авиационные базы Вооруженных сил Украины (ВСУ), предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики, который обеспечивали их работу, а также места хранения беспилотник и безэкипажных катеров.

Материалы по теме:
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

«Цели удары достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заключили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием по месту проведения служебного совещания командного состава.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о крушении Superjet 100 в Подмосковье

      В России резко выросло число банкротств компаний

      В России восстановили древний рецепт шоколада с мясом

      На Западе заявили о намеках НАТО в адрес Украины о необходимости продолжения конфликта

      Росавиация подтвердила крушение Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

      Появились подробности о клеймивших детей раскаленным железом мигрантах из Башкирии

      28-летняя женщина приняла сепсис за простуду и 12 дней провела в коме

      Руки Ксении Собчак на новых фото раскритиковали в сети фразой «такие показывать нельзя»

      Стало известно о частичном отступлении Израиля из Газы

      Готовивший нападение на храм в Майкопе отправлен в СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше