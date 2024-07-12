Минобороны России отчиталось о групповых ударах в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило о 39 групповых ударах за неделю в зоне СВО

Российские войска за неделю нанесли 39 групповых ударов по украинским объектам в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Целью атак являлись авиационные базы Вооруженных сил Украины (ВСУ), предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики, который обеспечивали их работу, а также места хранения беспилотник и безэкипажных катеров.

«Цели удары достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заключили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием по месту проведения служебного совещания командного состава.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.