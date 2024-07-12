Мировой госдолг превысил 100 триллионов долларов

РИА Новости: мировой госдолг вырос на 5,8 процента и достиг $101 трлн

По итогам 2023 года мировой консолидированный государственный долг вырос до 101 триллиона долларов, или на 5,8 процента. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на данные Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ).

Глобальный ВВП показывает меньшие темпы — 4,2 процента в номинальном выражении и рост до 105,4 триллиона долларов. Таким образом, мировой госдолг составил 95,8 процента мирового ВВП. В 2022 году фиксировалось значение в 94,5 процента.

Первые три места по размеру госдолга занимают США, Китай и Япония с показателями в 37,5, 14,9 и 10,6 триллиона долларов соответственно. Однако если у первых двух стран консолидированный госдолг прибавил шесть и восемь процентов, то у Японии он сократился на три процента. Отмечается также, что госдолг США составляет 35,6 процента мировой экономики. Для Китая и Японии это 14,1 и 10,1 процента. Россия по размеру консолидированного госдолга расположилась на 28-м месте. За год ее госдолг уменьшился на 12 процентов — до 321,3 миллиарда долларов. Это 0,3 процента мировой экономики.

У Великобритании, Франции, Италии, Индии, Германии, Канады, Бразилии и Испании размер госдолга превысил один процент мировой экономики.

Ранее МВФ призвал США как можно скорее решить проблему растущего госдолга и добиться снижения бюджетного дефицита. Для этого потребуется принять широкий спектр бюджетных мер.

В конце июня МВФ заявил, что дальнейший рост госдолга США опасен как для американской, так и для мировой экономики. Есть прогнозы, что в 2032 году он может превысить 140 процентов ВВП Соединенных Штатов.