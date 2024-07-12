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14:23, 12 июля 2024Экономика

Мировой госдолг превысил 100 триллионов долларов

РИА Новости: мировой госдолг вырос на 5,8 процента и достиг $101 трлн

Фото: Yuri Gripas / Reuters

По итогам 2023 года мировой консолидированный государственный долг вырос до 101 триллиона долларов, или на 5,8 процента. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на данные Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ).

Глобальный ВВП показывает меньшие темпы — 4,2 процента в номинальном выражении и рост до 105,4 триллиона долларов. Таким образом, мировой госдолг составил 95,8 процента мирового ВВП. В 2022 году фиксировалось значение в 94,5 процента.

Первые три места по размеру госдолга занимают США, Китай и Япония с показателями в 37,5, 14,9 и 10,6 триллиона долларов соответственно. Однако если у первых двух стран консолидированный госдолг прибавил шесть и восемь процентов, то у Японии он сократился на три процента. Отмечается также, что госдолг США составляет 35,6 процента мировой экономики. Для Китая и Японии это 14,1 и 10,1 процента. Россия по размеру консолидированного госдолга расположилась на 28-м месте. За год ее госдолг уменьшился на 12 процентов — до 321,3 миллиарда долларов. Это 0,3 процента мировой экономики.

У Великобритании, Франции, Италии, Индии, Германии, Канады, Бразилии и Испании размер госдолга превысил один процент мировой экономики.

Ранее МВФ призвал США как можно скорее решить проблему растущего госдолга и добиться снижения бюджетного дефицита. Для этого потребуется принять широкий спектр бюджетных мер.

В конце июня МВФ заявил, что дальнейший рост госдолга США опасен как для американской, так и для мировой экономики. Есть прогнозы, что в 2032 году он может превысить 140 процентов ВВП Соединенных Штатов.

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      Кирилл Луцюк
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