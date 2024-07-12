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16:18, 12 июля 2024Экономика

Стоимость аренды самого дешевого дома под Москвой подсчитали

Garnet: аренда самого дешевого дома под Москвой обойдется в 10 тысяч руб.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Самый доступный по цене дом в Подмосковье можно снять за 10 тысяч рублей. Ставки аренды на рынке загородной недвижимости в столичном регионе проанализировали в инвестиционной компании Garnet. Материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Как сообщается, лот представляет собой двухэтажный дом площадью 53 квадратных метра в Зарайском городском округе. До МКАД придется добираться 150 километров. В довесок к постройке идут 4 сотки земли. За 20 тысяч рублей в долгосрочную аренду можно взять 20-метровый деревянный домик в 10 километрах от МКАД. Площадь участка составляет 10 соток.

За 70 «квадратов» в Долгопрудном придется ежемесячно выкладывать 100 тысяч рублей. В эту стоимость входят все удобства и аренда участка в 12 соток.

Самый же дорогой коттедж под Москвой сдается за 8,8 миллиона рублей в месяц. За такой бюджет наниматель получит усадьбу площадью 1,7 тысячи квадратных метров в деревне Раздоры у Одинцово, а также 26 соток земли.

Ранее стало известно, во сколько обойдется покупка самого дешевого частного дома в Подмосковье. За одноэтажный дом площадью 13 «квадратов» в черновой отделке в Видном достаточно заплатить 590 тысяч рублей.

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      Виктория Клабукова
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