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08:59, 12 июля 2024Бывший СССР

На подконтрольной ВСУ территории Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин: поврежден объект критической инфраструктуры

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Херсонской области в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

«Попали в объект критической инфраструктуры и газопровод», — говорится в публикации.

О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

Ранее в ночь на 12 июля в Херсоне уже звучали взрывы. Тогда на подконтрольной Киеву части региона звучала воздушная тревога.

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      Глеб Палехов
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