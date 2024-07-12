На подконтрольной ВСУ территории Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Херсонской области в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
«Попали в объект критической инфраструктуры и газопровод», — говорится в публикации.
О каком именно объекте идет речь, не уточняется.
Ранее в ночь на 12 июля в Херсоне уже звучали взрывы. Тогда на подконтрольной Киеву части региона звучала воздушная тревога.