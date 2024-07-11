На Украине сообщили о взрывах в Староконстантинове и подконтрольном Киеву Херсоне

«Страна» сообщила о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области Украины

В Староконстантинове Хмельницкой области произошла серия взрывов, об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Позднее корреспонденты заявили о повторных взрывах в городе, не приводя подробностей.

Также взрывы раздались в подконтрольном Украине Херсоне, говорится в публикации издания.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена по всей территории республики, включая подконтрольные Киеву части Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, в Одесской области прозвучали взрывы, связанные с работой систем противовоздушной обороны, об этом сообщил глава общественного совета при областной военной администрации (ОВА) региона Сергей Братчук.

