На Украине призвали установить альтернативные источники энергии во всех городах

Во всех украинских городах нужно устанавливать альтернативные источники электроэнергии. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, он ознакомился с работой одного из энергообъектов Харькова, на территории которого были установлены четыре газопоршневые установки суммарной мощностью шесть мегаватт.
Премьер призвал остальные города последовать примеру Харькова и добавил, что правительство Украины продолжит поддерживать регионы. Для подготовки к отопительному сезону Харьковской области уже выделили дополнительные 2,5 миллиарда гривен (более 5 миллиардов рублей), добавил он.
Он также сообщил, что ведет переговоры с партнерами об установке дополнительных газотрубных систем.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию с энергетикой проблемой номер один в стране. По его словам, чтобы ее решить, нужно сначала установить новые системы противовоздушной обороны.