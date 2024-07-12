На Украине призвали установить альтернативные источники энергии во всех городах

Шмыгаль призвал установить альтернативные источники энергии по всей Украине

Во всех украинских городах нужно устанавливать альтернативные источники электроэнергии. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, он ознакомился с работой одного из энергообъектов Харькова, на территории которого были установлены четыре газопоршневые установки суммарной мощностью шесть мегаватт.

Премьер призвал остальные города последовать примеру Харькова и добавил, что правительство Украины продолжит поддерживать регионы. Для подготовки к отопительному сезону Харьковской области уже выделили дополнительные 2,5 миллиарда гривен (более 5 миллиардов рублей), добавил он.

Он также сообщил, что ведет переговоры с партнерами об установке дополнительных газотрубных систем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию с энергетикой проблемой номер один в стране. По его словам, чтобы ее решить, нужно сначала установить новые системы противовоздушной обороны.