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17:42, 12 июля 2024Бывший СССР

На Украине призвали установить альтернативные источники энергии во всех городах

Шмыгаль призвал установить альтернативные источники энергии по всей Украине

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Во всех украинских городах нужно устанавливать альтернативные источники электроэнергии. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, он ознакомился с работой одного из энергообъектов Харькова, на территории которого были установлены четыре газопоршневые установки суммарной мощностью шесть мегаватт.

Премьер призвал остальные города последовать примеру Харькова и добавил, что правительство Украины продолжит поддерживать регионы. Для подготовки к отопительному сезону Харьковской области уже выделили дополнительные 2,5 миллиарда гривен (более 5 миллиардов рублей), добавил он.

Он также сообщил, что ведет переговоры с партнерами об установке дополнительных газотрубных систем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию с энергетикой проблемой номер один в стране. По его словам, чтобы ее решить, нужно сначала установить новые системы противовоздушной обороны.

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      Илья Таксюр
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