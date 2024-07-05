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19:22, 5 июля 2024Бывший СССР

Зеленский назвал проблемой номер один ситуацию с энергетикой

Зеленский: главная проблема Украины — ситуация с энергетикой

Фото: Mykola Miakshykov / Globallookpress.com

Ситуация с энергетикой является проблемой номер один для Украины, правительство получило задание найти способы ее решения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Он заявил, что сначала нужно усилить систему противовоздушной обороны. В этом Украине помогают США и Германия, которые отправляют в страну необходимую технику.

Правительству было поручено разработать пакет решений, которые бы помогли всем жителям и предприятиям государства пережить зиму.

Ранее стало известно, что пять регионов Украины частично остались без света. Это Киевская, Сумская, Черниговская, Харьковская и Днепропетровская области.

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      Илья Таксюр
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