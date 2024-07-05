Зеленский назвал проблемой номер один ситуацию с энергетикой

Зеленский: главная проблема Украины — ситуация с энергетикой

Ситуация с энергетикой является проблемой номер один для Украины, правительство получило задание найти способы ее решения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Он заявил, что сначала нужно усилить систему противовоздушной обороны. В этом Украине помогают США и Германия, которые отправляют в страну необходимую технику.

Правительству было поручено разработать пакет решений, которые бы помогли всем жителям и предприятиям государства пережить зиму.

Ранее стало известно, что пять регионов Украины частично остались без света. Это Киевская, Сумская, Черниговская, Харьковская и Днепропетровская области.