Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:58, 30 июня 2024Бывший СССР

Пять регионов Украины частично остались без света

Киевская и еще четыре области Украины частично остались без света

Фото: Baranov Oleksandr / Shutterstock / Fotodom

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры пять регионов Украины частично остались без света. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства Энергетики Украины.

Киевская, Сумская, Черниговская, Харьковская и Днепропетровская области Украины в воскресенье, 30 июня, частично лишились электроснабжения из-за аварий на объектах энергосистемы.

Так, в Киевской области было обесточено 935 абонентов. В Сумской области из-за боевых действий обесточены 4805 абонентов в 73 населенных пунктах.

Обесточенными также остаются 39,7 тысячи точек в 107 населенных пунктах Харьковской области. Проблемы испытывают и жители Черниговской и Днепропетровской области: там без света остались абоненты из 28 населенных пунктов.

Материалы по теме:
Новые обстрелы и просьба Зеленского к Западу поставить системы ПВО. Как прошел второй день ракетных ударов по Украине?
Новые обстрелы и просьба Зеленского к Западу поставить системы ПВО.Как прошел второй день ракетных ударов по Украине?
11 октября 2022
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»: масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»:масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
24 октября 2022
Украина готовит наступление на Херсон. ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
Украина готовит наступление на Херсон.ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
19 октября 2022

Ранее украинцев предупредили об увеличении периодов отключения света. По словам исполнительного директора частного украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрия Сахарука, причинами сокращения времени включения электричества являются жаркая погода, ремонтные работы на электростанциях, а также обстрелы.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Рэпер Канье Уэст прилетел в Россию. Он прогулялся по Москве и угостился черной икрой и водкой

      Пять регионов Украины частично остались без света

      Названы особенности ударившей по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке российской бомбы

      Российские войска поразили железнодорожный эшелон с вооружением ВСУ

      Футболист «Рубина» и сборной Албании прокомментировал оскорбление сербов на Евро-2024

      Дом Циолковского в Рязани сгорел

      Канье Уэсту могли запретить давать концерт в Москве

      Собчак прокомментировала приезд Канье Уэста в Москву

      Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Липецке

      Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше