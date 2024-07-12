Мужчина угрожал пистолетом полицейскому на московском рынке и попал в СИЗО

В Москве арестовали мужчину, угрожавшего полицейскому пистолетом на рынке

В Москве суд арестовал 34-летнего мужчину, который достал пистолет на Савеловском рынке и направил его в сторону полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Россиянин обвиняется по части 2 статьи 213 («Хулигантсво») и части 1 статьи 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Инцидент произошел 11 июля. Злоумышленник находился на территории Савеловского рынка. Там он оскорблял прохожих, угрожал им, а потом достал пистолет. Подошедший к нему полицейский попытался успокоить агрессивного мужчину, но тот стал сопротивляться и направил пистолет в его сторону.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.