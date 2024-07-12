Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:39, 12 июля 2024Силовые структуры

Направившего на полицейского пистолет на российском рынке мужчину отправят под суд

В Москве отправят под суд направившего на рынке пистолет на полицейского мужчину

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве под суд пойдет агрессивный мужчина, который достал пистолет на Савеловском рынке и направил его в сторону полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе применения насилия в отношении представителя власти и о хулиганстве. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта.

По данным следствия, инцидент произошел 11 июля. Тогда злоумышленник находился на территории Савеловского рынка. Там он оскорблял прохожих, угрожал им, потом достал пистолет и стал угрожать оружием. Подошедший к нему полицейский попытался успокоить агрессивного мужчину, но тот стал сопротивляться и направил пистолет в его сторону. Отмечается, что при этом фигурант угрожал правоохранителю применить оружие.
 
Сам инцидент сняли камеры наблюдения на улице.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил к 4,5 года лишения свободы 23-летнего Шерзода Фазылова, стрелявшего в женщин на севере столицы.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В России решили по-новому бороться с мошенниками. Банк остановит перевод, если клиент до этого долго говорил по телефону

      В ДНР рассказали о волне попыток суицида среди солдат ВСУ

      Россиянка пошла кататься на сапборде, была унесена в море и пропала без вести

      В НАТО дали прогноз по состоянию конфликта на Украине до конца 2024 года

      Россиянин упал замертво на собеседовании

      Российский военный до смерти забил подругу из-за отказа уйти из дома и получил 10 лет

      Рита Ора появилась на публике в платье с высоким разрезом

      МИД Литвы призвал поблагодарить Украину за желание наносить удары вглубь России

      Зоопарк стал кормить животных «леденцами из крови»

      Россиян предупредили о возможных сбоях в работе YouTube

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше