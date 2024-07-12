Направившего на полицейского пистолет на российском рынке мужчину отправят под суд

В Москве отправят под суд направившего на рынке пистолет на полицейского мужчину

В Москве под суд пойдет агрессивный мужчина, который достал пистолет на Савеловском рынке и направил его в сторону полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе применения насилия в отношении представителя власти и о хулиганстве. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта.

По данным следствия, инцидент произошел 11 июля. Тогда злоумышленник находился на территории Савеловского рынка. Там он оскорблял прохожих, угрожал им, потом достал пистолет и стал угрожать оружием. Подошедший к нему полицейский попытался успокоить агрессивного мужчину, но тот стал сопротивляться и направил пистолет в его сторону. Отмечается, что при этом фигурант угрожал правоохранителю применить оружие.



Сам инцидент сняли камеры наблюдения на улице.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил к 4,5 года лишения свободы 23-летнего Шерзода Фазылова, стрелявшего в женщин на севере столицы.

