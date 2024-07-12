Народная артистка России умерла в монастыре

Народная артистка РФ Любовь Стриженова умерла в 83 года в монастыре от инсульта

Народная артистка России актриса Любовь Стриженова умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Стриженова скончалась от инсульта в Свято-Троицком монастыре в Чувашии, где жила больше 15 лет. В 2008-м она была пострижена в монахини под именем Иудифь.

Любовь Стриженова больше 20 лет служила в Московском Художественном театре, а после его раскола еще 20 лет выходила на сцену МХАТ имени Горького. Среди ее самых известных театральных работ — роли в постановках «На дне», «Утиная охота», «Иванов», «Прощание с Матерой».

В кино Стриженова прославилась ролью Капитолины в эпопее «Вечный зов». Она состояла в браке с актером Олегом Стриженовым и родила от него ставшего актером и режиссером сына Александра.