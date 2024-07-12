Названо число жертв крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

ТАСС: жертвами крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье стали три человека

Жертвами крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье стали три человека. Это число назвали ТАСС в оперативных службах.

По предварительным данным, на борту самолета находились три пилота. Собеседник агентства добавил, что пассажиров там не было.

Информацию о том, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 упал под Коломной, «Ленте.ру» подтвердил источник в правоохранительных органах. Лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. В итоге воздушное судно рухнуло при заходе на третий круг.