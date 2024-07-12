Возвращавшийся с ремонта Sukhoi Superjet 100 упал в Подмосковье

Под Коломной упал Sukhoi Superjet 100, на борту были три человека

В Подмосковье упал пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились три члена экипажа. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, лайнер возвращался в аэропорт с завода после ремонта. В настоящее время оперативные службы ищут место падения в районе Коломны. На поиски вылетели два вертолета. На борту пассажиров не было.

Самолет выполнял тестовый полет после планового ремонта, уточняет ТАСС. Находившиеся на борту люди погибли, сообщает Telegram-канал SHOT.

Перед катастрофой лайнер подал сигнал бедствия, пишет Baza. Воздушное судно летало по кругу, вырабатывая топливо, но при заходе на третий круг упало.

Лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. В итоге он рухнул при заходе на третий круг. Sukhoi Superjet 100 поднялся в воздух с аэродрома Жуковский.

10 июля в Татарстане потерпел крушение экскурсионный самолет Cessna-172. На его борту была семья, ее главе удалось выжить, а жену и ребенка спасти не смогли. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ.