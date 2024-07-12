Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:46, 12 июля 2024Силовые структуры

Возвращавшийся с ремонта Sukhoi Superjet 100 упал в Подмосковье

Под Коломной упал Sukhoi Superjet 100, на борту были три человека

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Подмосковье упал пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились три члена экипажа. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, лайнер возвращался в аэропорт с завода после ремонта. В настоящее время оперативные службы ищут место падения в районе Коломны. На поиски вылетели два вертолета. На борту пассажиров не было.

Самолет выполнял тестовый полет после планового ремонта, уточняет ТАСС. Находившиеся на борту люди погибли, сообщает Telegram-канал SHOT.

Перед катастрофой лайнер подал сигнал бедствия, пишет Baza. Воздушное судно летало по кругу, вырабатывая топливо, но при заходе на третий круг упало.

Лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. В итоге он рухнул при заходе на третий круг. Sukhoi Superjet 100 поднялся в воздух с аэродрома Жуковский.

10 июля в Татарстане потерпел крушение экскурсионный самолет Cessna-172. На его борту была семья, ее главе удалось выжить, а жену и ребенка спасти не смогли. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о крушении Superjet 100 в Подмосковье

      Названа возможная причина крушения самолета SJ-100 в Подмосковье

      Пилоты разбившегося в Подмосковье самолета увели борт от населенных пунктов

      В России резко выросло число банкротств компаний

      В России восстановили древний рецепт шоколада с мясом

      На Западе заявили о намеках НАТО в адрес Украины о необходимости продолжения конфликта

      Росавиация подтвердила крушение Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

      Появились подробности о клеймивших детей раскаленным железом мигрантах из Башкирии

      28-летняя женщина приняла сепсис за простуду и 12 дней провела в коме

      Руки Ксении Собчак на новых фото раскритиковали в сети фразой «такие показывать нельзя»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше