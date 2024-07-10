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13:08, 10 июля 2024Силовые структуры

Место крушения самолета Cessna-172 в Татарстане попало на видео

СК показал фрагменты разбившегося в Татарстане самолета Cessna-172
Начало событий в новости После крушения экскурсионного самолета в Татарстане завели дело

На месте крушения экскурсионного самолета Cessna-172 в Татарстане работают следователи и криминалисты. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видны фрагменты разбившегося воздушного судна.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ. По версии следствия, днем в среду, 10 июля, легкомоторный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря около поселка Камское Устье. Воздушное судно выполняло экскурсионный полет, на его борту было четыре человека, в том числе ребенок. После посадки самолет загорелся, выжить удалось лишь одному мужчине, который доставлен в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что пассажирами самолета были члены одной семьи. Ее главе удалось выжить, а жену и ребенка спасти не смогли.

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      Любовь Ширижик
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