Место крушения самолета Cessna-172 в Татарстане попало на видео

СК показал фрагменты разбившегося в Татарстане самолета Cessna-172

Начало событий в новости После крушения экскурсионного самолета в Татарстане завели дело

На месте крушения экскурсионного самолета Cessna-172 в Татарстане работают следователи и криминалисты. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видны фрагменты разбившегося воздушного судна.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ. По версии следствия, днем в среду, 10 июля, легкомоторный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря около поселка Камское Устье. Воздушное судно выполняло экскурсионный полет, на его борту было четыре человека, в том числе ребенок. После посадки самолет загорелся, выжить удалось лишь одному мужчине, который доставлен в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что пассажирами самолета были члены одной семьи. Ее главе удалось выжить, а жену и ребенка спасти не смогли.