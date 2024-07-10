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11:25, 10 июля 2024Россия

Появились подробности о пассажирах разбившегося в Татарстане экскурсионного самолета

Пассажиры разбившегося в Татарстане самолета оказались членами одной семьи

Кадр: horsemoney / YouTube

Пассажиры разбившегося в Татарстане экскурсионного самолета Cessna-17 оказались членами одной семьи. Эти подробности появились в публикации Telegram-канала Shot.

Как сообщило издание, на борту находились трое пассажиров — россиянин, его супруга и дочь. Мужчине удалось выжить, а его жену и ребенка спасти не смогли. Кроме того, жертвой крушения стал командир воздушного судна.

Об авиакатастрофе стало известно утром 10 июля. Крушение произошло близ поселка Камское Устье. Причины устанавливаются.

Ранее сообщалось, что авария с бортом Cessna произошла во Франции. Cамолет задел провода, рухнул на шоссе и попал на видео.

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      Марк Леонов
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