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11:42, 10 июля 2024Силовые структуры

После крушения экскурсионного самолета в Татарстане завели дело

В Татарстане следователи завели дело после крушения самолета Cessna-172

Фото: Japa / Globallookpress.com

В Татарстане следователи завели уголовное дело после крушения экскурсионного самолета Cessna-172. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Сейчас на месте происшествия работают следователи.

По версии следствия, днем 10 июля легкомоторный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря около поселка Камское Устье. Воздушное судно выполняло экскурсионный полет, на его борту было четыре человека, в том числе ребенок. После посадки самолет загорелся, выжить удалось лишь одному мужчине, который доставлен в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что пассажиры этого самолета оказались членами одной семьи. Главе семейства удалось выжить, а его жену и ребенка спасти не смогли.

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